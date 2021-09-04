 

Как лебедь белая – Личное мнение

04.09.2021, 11:54, Разное
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Лучшей в этом году линейкой на Первое сентября — ну, вы все это видели? — однозначно можно считать праздник для школьников в Хабаровске.

Сектор Приз на барабане, как говорится:

https://t.me/lenamiro/9572
Видео: Телеграм

Все гадали — кто эта женщина? Вызванная гоу-гоу из ночного клуба? Родительница, попутавшая мероприятия? Фанатка Моргенштерна, которую не пригласили к Алишерке на свадьбу?

Нет, исполнительницей оказалась учительница той же школы.

После публикации ролика в соцсетях, чиновники немедленно спохватились — организовали проверку. Директриса школы, проработавшая там 27 лет, написала заявление на увольнение.

А учительница дополнительного образования, так лихо отплясывающая на линейке, всё объяснила:

https://t.me/lenamiro/9590
Видео: Телеграм

В общем, ничего вы не понимаете в искусстве. Тело не было обнажено, а если вы видели дырку пупка, то сами и дураки.

Танец символизировал птицу и призывал не терять крылья свободы. Ну, или что-то в этом роде, как обычно объясняют любители лёгкой эротики.

Спроси фотографа, снимающего обнажёнку, зачем он делает это. Он тут же скажет — это искусство, дремучий ты человек! А женщина почему писю у тебя на фото раздвинула — тоже искусство? Да, пися — это тоже искусство, подтвердит порнофотограф. И посмотрит строго на тебя — извращенку, не понявшую его концепцию.

Ну, вот и тут — что-то подобное. Если кто подумал, что это был танец из гарема, он ошибся. А если в этом танце свободы вы увидели, не приведи Г-осподи, стриптиз, то это вы извращенцы, а не она.

Всекли?


Фото: Соцсети

Вопрос о том, насколько уместно показывать первоклашкам пупок взрослой тёти, остался за скобками. Дети у нас смотрят телевизор, но и в жизни, придя в школу, ничуть не лучше. Тёте учительнице нужно было самовыразиться в танце. Ну, а дети — благодарная публика, стоят и смотрят.

Многие сейчас жалеют директора школы. Некоторые поверили и учительнице, танцевавшей на волнах в неглиже.

А я так скажу: если люди не понимают, где уместны такие танцы, а где пупок демонстрировать точно не стоит, то и в школе им делать нечего — хватит уже совать детям вот такое в глаза.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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