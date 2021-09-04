 

Талибы заявили о захвате стратегически важного района в провинции Панджшер

04.09.2021, 11:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСтратегически важный район провинции Панджшер Хиндж взят движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), сообщил представитель талибов Билал Карими.

«Последние новости гласят, что Хиндж, самый стратегический район Панджшера, и район Аннаба недалеко от столицы провинции также были полностью захвачены, осталось только главное здание района Абшар», – цитирует Карими РИА «Новости».

Сейчас талибы установили контроль над четырьмя районами провинции: Шутал, Аннаба, Парьян и Хиндж. Движение продвигается к центру провинции.

Напомним, в пятницу талибы объявили о захвате провинции Панджшер.

Панджшер оставался единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением.



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