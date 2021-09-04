Талибы заявили о захвате стратегически важного района в провинции Панджшер

Стратегически важный район провинции Панджшер Хиндж взят движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), сообщил представитель талибов Билал Карими.

«Последние новости гласят, что Хиндж, самый стратегический район Панджшера, и район Аннаба недалеко от столицы провинции также были полностью захвачены, осталось только главное здание района Абшар», – цитирует Карими РИА «Новости».

Сейчас талибы установили контроль над четырьмя районами провинции: Шутал, Аннаба, Парьян и Хиндж. Движение продвигается к центру провинции.

Напомним, в пятницу талибы объявили о захвате провинции Панджшер.

Панджшер оставался единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением.