 

От отравления в нижегородской школе пострадали 40 человек

04.09.2021, 11:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПорядка 40 человек из нижегородской школы обратились в региональный Роспотребнадзор с признаками отравления, пока подтвержден один случай, сообщили в прокуратуре области.

«Почти 40 человек [пострадавших], но информация еще уточняется, никто не госпитализирован, пока состояние у всех удовлетворительное. Они находятся дома. Подтвержденный [со стороны Роспотребнадзора] пока один случай отравления. <…> Остальные – это родители обратились», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Роспотребнадзор взял смывы с продуктов, которыми кормят детей в учебном заведении, устанавливаются причины произошедшего. Сотрудники региональной прокуратуры выехали на место происшествия.

В минздраве региона пояснили, что ученики пожаловались на симптомы, имеющие признаки ротавирусной инфекции. «Тяжелых случаев переноса нет, у большинства детей симптоматика на сегодняшний день снижается. Роспотребнадзор проводит проверку источника инфекции», – сообщили там.

Ранее прокуратура области сообщила о массовом отравлении в школе Нижнего Новгорода. Организована ведомственная проверка.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / В Беларуси заявили о задержании организаторов акций протеста

07.12 / Подростки жестоко избили мужчину в Санкт-Петербурге

22.05 / Мишустин заявил о планах до минимума сократить участие чиновников в оказании госуслуг

11.09 / Заключенные устроили банкет с поросенком в кузбасской колонии

08.01 / Компанию с российскими корнями подозревают в помощи хакерам

31.08 / Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова мужчине перед ДТП

25.12 / “Нет слов”. Голубовская прокомментировала претензии ВОЗ к закупке Украиной лекарства с недоказанной эффективностью от COVID-19

28.09 / Экономика: Путешествия по РФ стали еще выгодней

09.12 / В гонке вакцин РФ рассчитывает на престиж и влияние в более бедных регионах мира

26.06 / Олимпийская чемпионка предсказала рост активности голосования к 1 июля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика