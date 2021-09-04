От отравления в нижегородской школе пострадали 40 человек

Порядка 40 человек из нижегородской школы обратились в региональный Роспотребнадзор с признаками отравления, пока подтвержден один случай, сообщили в прокуратуре области.

«Почти 40 человек [пострадавших], но информация еще уточняется, никто не госпитализирован, пока состояние у всех удовлетворительное. Они находятся дома. Подтвержденный [со стороны Роспотребнадзора] пока один случай отравления. <…> Остальные – это родители обратились», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Роспотребнадзор взял смывы с продуктов, которыми кормят детей в учебном заведении, устанавливаются причины произошедшего. Сотрудники региональной прокуратуры выехали на место происшествия.

В минздраве региона пояснили, что ученики пожаловались на симптомы, имеющие признаки ротавирусной инфекции. «Тяжелых случаев переноса нет, у большинства детей симптоматика на сегодняшний день снижается. Роспотребнадзор проводит проверку источника инфекции», – сообщили там.

Ранее прокуратура области сообщила о массовом отравлении в школе Нижнего Новгорода. Организована ведомственная проверка.