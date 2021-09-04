Прокуратура АРК открыла уголовное производство после обыска в доме замглавы Меджлиса в Крыму

“Правоохранители” государства-оккупанта провели обыск в доме первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, после чего его увезли в неизвестном направлении. Накануне “правоохранители” провели обыски в домах еще двух крымских татар. Местонахождение трех “задержанных” до сих пор не известно”, – сообщили в ведомстве.

Уголовные производства открыты по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция первой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет, а второй – ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Пророссийские силовики пришли с обыском к Джелялову 4 сентября, его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. 3 сентября силовики с нашивками ФСБ изъяли технику в ходе обыска в доме крымского татарина Эльдара Одаманова в Симферополе в связи со взрывом в селе Перевальное в Крыму. Мужчину увезли, его супруга написала заявление о похищении в полицию.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля 2021 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар. 17 августа оккупационные власти задержали еще несколько крымских татар.

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