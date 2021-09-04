 

Morgenshtern: Если бы Пушкин жил в наше время, он бы сказал обо мне: “Красава, гений”

04.09.2021, 11:46, Новости дня
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Morgenshtern заявил, что сам является автором текстов к своим песням. 

Журналист процитировал трек Pablo, а Morgenshtern экспромтом исполнил отрывок из этой песни.

Затем Гордон процитировал трек Cadillac:

“Пау-пау, попал по тушке.
На мне ща две подушки.
Bitch, я вишу, как молодой Пушкин”.

Журналист спросил, что сказал бы Пушкин, услышав эти тексты.

“Если бы он до сих пор жил и понимал современный мир, он бы сказал: “Красава, гений”. Но в то время он бы ни х…я не понял”, – заявил Morgenshtern.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой. 

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался “#ИзиРеп”). 

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз. 

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube. 

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes “50 самых успешных звезд России” (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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