 

Кулеба назвал срок поставок партии систем Javelin в Украину

04.09.2021, 11:46, Новости дня
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“Не исключаю, что мы сможем выйти на договоренности и по другим видам оборонительного летального и нелетального оборудования. По понятным причинам, детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину”, – сообщил министр.

По словам Кулебы, диалог по вопросам обороны и безопасности между Украиной и США продолжится в рамках соответствующей рабочей группы комиссии стратегического партнерства.

“Президенты договорились перезагрузить работу этой комиссии, открыть ей второе дыхание и наполнить новым содержанием. Осенью вместе с моим коллегой государственным секретарем Энтони Блинкеном при проведем в Вашингтоне очередное заседание комиссии. Там мы планируем принять новую Хартию стратегического партнерства Украины и США”, – объяснил Кулеба.

Контекст:

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине.

Первую партию Javelin – 37 противотанковых комплексов – и 210 ракет к ним Украина получила в 2018 году.

Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил, что после поставки Javelin в Украину пророссийские боевики сократили использование танков.

В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве от 1 сентября этого года говорится, что американская помощь Украине будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, “которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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