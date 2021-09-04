“Умолял, чтобы его не били”. Невеста убитого в польском вытрезвителе украинца рассказала подробности его смерти

Пара познакомилась на заработках в Польше, жили вместе и собирались пожениться. Никифоренко работал на стройке около двух лет, ждал карту поляка и вместе с невестой хотел остаться в стране.

“Дима не был ни алкоголиком, ни наркоманом, как теперь говорят в польской полиции. Он всю жизнь занимался спортом, вообще не пил. Но в тот вечер согласился посидеть с ребятами в конце смены, так как только начал работать в этом месте и не хотел быть “белой вороной”. Они устроили барбекю, жарили сосиски, немножко выпили. Но мы были все время на связи, Дима не был агрессивен и собирался домой – спать. В последний раз, когда мы говорили, он был на остановке, но связь прервалась и телефон больше не отвечал”, – рассказывает Водоливова.

Далее, по версии польских правоохранителей, украинец якобы хулиганил в автобусе, из-за чего его высадили на остановке. При этом его девушка говорит, что ни разу она не видела его агрессивным. Подтверждает ее слова и запись, на которой украинца, не оказывающего никакого сопротивления, ведут фельдшеры в вытрезвитель.

Водоливова говорит, что о смерти мужчины она с его семьей узнали лишь на третьи сутки поисков, и только спустя неделю им разрешили опознать тело.

“Сначала нам сказали, что у него остановилось сердце. Потом, что его пришлось связать, потому что он агрессировал. Но позже ко мне дозвонился журналист польского СМИ, который видел запись из вытрезвителя… Он рассказал, что Диму мучали, пытали и били. Я как подумаю, в каких муках он умирал… Они держали его, брызгали из газового баллончика… Он умолял, чтобы его не били. То, что он укусил полицейского, – это правда. Но укусил когда? Они все сидели на нем и душили, и он укусил, чтобы хоть как-то вырваться. Он боролся до последнего, чтобы его отпустили”, – говорит она.

По словам девушки, родители украинца вряд ли пойдут в суд из-за его гибели, потому что сына это уже не вернет. Сама же Водоливова, которая тоже работала в Польше, в эту страну после случившегося больше не вернется.

Контекст:

Никифоренко умер 30 июля, однако СМИ об этом узнали только в начале сентября. Он возвращался домой после встречи с коллегами, кода его задержала полиция. Обнаружив в крови украинца алкоголь, его отправили в вытрезвитель. Там правоохранители за якобы агрессивное поведение напали на украинца и 30 минут душили и избивали его, пока не вмешался врач. Однако спасти Никифоренко уже не смогли.

После публикации о гибели украинца четырех полицейских отстранили от работы. Фельдшер вытрезвителя подал в отставку.

Польские СМИ назвали этот случай “вторым делом Игоря Стаховяка”: в мае 2016 года в полицейском участке Вроцлава скончался 25-летний Стаховяк, которого перед этим пытали правоохранители, пишет Onet. Четырех бывших полицейских тогда признали виновными в превышении полномочий, психическом и физическом насилии против задержанного, каждого приговорили к 2,5 годам тюрьмы.

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