В Северной Америке найдены следы древней цивилизации

Ученые из Вашингтонского университета сделали крупное историческое открытие. В ходе археологических раскопок они сумели доказать, что древние индейцы, жившие на территории Северной Америки примерно 3400 лет назад, занимались не только охотой и собирательством.

Исследователи раскопали остатки древних сооружений того далекого периода. Также они сумели восстановить их конструкцию, что показало, насколько развиты были технологии строительства у этих племен.

По мнению экспертов, даже в нынешнее время архитекторы посчитали бы древние сооружение слишком сложными и попытались бы их упростить. Раскопки велись в Луизиане, где, как считается, проживали самые древние племена, населявшие территорию Северной Америки.