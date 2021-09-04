 

В Северной Америке найдены следы древней цивилизации

04.09.2021, 11:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Вашингтонского университета сделали крупное историческое открытие. В ходе археологических раскопок они сумели доказать, что древние индейцы, жившие на территории Северной Америки примерно 3400 лет назад, занимались не только охотой и собирательством.

Исследователи раскопали остатки древних сооружений того далекого периода. Также они сумели восстановить их конструкцию, что показало, насколько развиты были технологии строительства у этих племен.

По мнению экспертов, даже в нынешнее время архитекторы посчитали бы древние сооружение слишком сложными и попытались бы их упростить. Раскопки велись в Луизиане, где, как считается, проживали самые древние племена, населявшие территорию Северной Америки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.05 / В Израиле заявили о гибели военного при обстреле из сектора Газа

04.07 / В полиции пообещали проверить действия патрульных, остановивших нардепа Брагаря. Ему якобы намекали о взятке

07.01 / Республиканцы могут поддержать отстранение Трампа

12.05 / Зеленский пригласил президента Румынии принять участие в саммите Крымской платформы

18.12 / Роспотребнадзор оценил эпидобстановку в других странах

25.08 / В Днепропетровской области Украины отменили региональный статус русского языка

24.04 / Турция предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде армян

02.12 / Микитась о Татарове: Это он – автор схем, по которым увели “Укрбуд”

14.10 / В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

19.08 / За пять лет тарифы на железнодорожные перевозки выросли более чем вдвое, но никакого улучшения на “Укрзалізниці” не произошло – эксперт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика