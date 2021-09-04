 

На Кузбассе хотят добывать ценные металлы из угольных отходов

04.09.2021, 11:30, Новости дня
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О новых возможностях переработки обычной угольной золы рассказали ученые из КузГТУ. По их словам, в обычной угольной золе остаются в небольших количествах ценные и редкоземельные металлы. Даже серебро и золото можно добывать из отходов, образовавшихся после сгорания угля.

Как сообщают ученые, проблема состоит только в наличии эффективной и малозатратной технологии добычи металлов. Но именно ее и разрабатывают сейчас на базе вуза.

Только на Кузбассе ежегодно добывают около 180 млн тонн угля. А вообще по стране в результате сжигания этого твердого топлива образуется до 160 млн тонн отходов. 90% из них вообще никак не перерабатываются. Однако даже самая мизерная концентрация ценных металлов позволит получать их сотнями, а может и тысячами тонн в год.



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