Ученые: Мозг человека способен предсказывать будущее

Датские исследователи выяснили, что человеческий мозг может предсказывать будущее. В ходе работы с музыкальными произведениями специалисты открыли очередной феномен человеческого организма.

Многие тысячелетия люди пытаются разгадать загадку видения будущего, однако секрет этого феномена заключается в самом человеке. Как оказалось, так называемое ясновидение свойственно абсолютно всем, что доказали в ходе эксперимента исследователи из Дании. В работе участвовали более семидесяти волонтеров, которые были разделены на две группы.

Представители первой должны были слушать полностью музыку Иоганна Себастьяна Баха. Причем у них была возможность в любое время остановить запись и прослушать любой из понравившихся отрывков снова или проанализировать его темп или ритм. Концентрируясь на произведении, добровольцы хорошо его запоминали.

Вторая группа слушала те же отрывки, после чего должна была оценить полноту и завершенность композиции. Из-за этого высокие энтропийные, неопределенные ноты воспринимались ими, как завершение музыкального сочинения. При этом определенная концовка стала причиной «додумывать» композицию самостоятельно.

Этот феномен исследователи сравнили с «додумыванием» сказанных человеком слов. Человеческий мозг, по словам Нильса Хансена, одного из членов исследовательской группы, всегда находится не только в стадии активности, но и оказывается на шаг впереди. Главный орган центральной нервной системы сопоставляет ожидаемые человеком события и то, что должно произойти в реальности.

Источник: uz.sputniknews.ru