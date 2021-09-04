 

В Нижнем Новгороде произошло массовое отравление детей

04.09.2021, 10:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ одной из нижегородских школ произошло массовое отравление детей, региональная прокуратура начала проверку, сообщили в надзорном ведомстве.

«Прокуратура Нижегородской области с привлечением специалистов Роспотребнадзора начала проверку информации о массовом отравлении детей в одном из общеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрена возможность о принятии мер прокурорского реагирования.

В конце августа в Московской области несколько детей в возрасте от 10 до 13 лет поступили в больницу с жалобами на плохое состояние.



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