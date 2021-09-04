 

“Кремль отходит от Европы и европейских ценностей”. Боррель оценил развитие отношений ЕС с Россией

04.09.2021, 10:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Из действий современной России очевидно, что политическое руководство Москвы явно не заинтересовано в сотрудничестве с Европейским союзом. Кремль отходит от Европы и европейских ценностей и, кажется, заинтересован в противостоянии, активно пытаясь вести подрывную деятельность против ЕС”, – отметил он.

Российскому правительству необходимо выполнять международные обязательства, добавил Боррель. По его мнению, санкции – это мощный политический сигнал неодобрения действий РФ и инструмент Евросоюза в политике непризнания незаконной аннексии Крыма.

“Санкции имели как экономическое, так и политическое влияние. Их важнейшим достижением было сдерживание любой дальнейшей эскалации конфликта на Востоке Украины”, – объяснил дипломат.

Боррель считает необходимым держать открытыми каналы общения с Москвой, чтобы избежать эскалации и кризисов, а также доносить “твердые и откровенные сообщения”.

“Это делается именно тогда, когда отношения далеки от удовлетворительных. Такими заявлениями можно пытаться изменить поведение партнера, объяснить почему это наносит вред ему самому и общей стабильности. Евросоюз выборочно сотрудничает с Россией по вопросам, имеющим явный интерес для ЕС, таких как климатические и экологические вызовы”, – резюмировал верховный представитель ЕС.

Контекст:

Отношения Евросоюза и России в этом году обострились в связи с дипломатическими скандалами, связанными с выявлением в странах ЕС (в первую очередь в Чехии) шпионских сетей российских спецслужб, а также из-за заключения в РФ оппозиционера Алексея Навального и продолжающейся агрессии Москвы против Украины.

25 июня этого года лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились продлить эти санкции. ЕС также вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.06 / Депутат: Бесплатная газификация ускорит экономическое и социальное развитие регионов

04.12 / Появились жалобы на слишком быструю разрядку смартфона iPhone 12 Pro

21.03 / Крутая бабуля! – Пожилая китаянка из Сан-Франциско дала отпор обидчику-расисту

06.07 / Молодежный форум «Территория смыслов» открылся в Солнечногорске

16.08 / Independent – тысячи откликов на одну вакансию — конкуренция на британском рынке труда подскочила из-за COVID-19

13.04 / Стрельбу в школе в США устроил ученик

09.08 / Познер счел санкции против РФ на Олимпиаде «заслуженными»

03.07 / Обозреватель – украинцам не понравилась реставрация памятника Богдану Хмельницкому

03.09 / “ПриватБанк” проиграл в суде $350 млн компаниям Суркисов

28.01 / Симоньян приехала на передовую в Донбасс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика