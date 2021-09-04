 

В Житомирской области автобус столкнулся с автовозом и загорелся. Есть погибший и пострадавшие

04.09.2021, 10:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Происшествие случилось около 4.20 на 177-м километре автодороги “Киев – Чоп” в Пулинской территориальной общине возле села Стрибожа.  

Водитель автобуса “Neoplan”, 30-летний житель Николаевской области, ехал из Польши в Мариуполь. Он столкнулся с автовозом, которым управлял 40-летний житель Запорожья.

Автобус загорелся, в нем находились 25 пассажиров, все – украинцы. В результате происшествия погиб второй водитель “Неоплана”, а 11 пассажирам понадобилась медицинская помощь.

Полиция квалифицировала событие по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / Трамп предупредил о последствиях проведения выборов в ноябре 2020 года

09.08 / Штаб ООС: 14 дней подряд среди личного состава Объединенных сил нет погибших и раненых

10.06 / DT – символ «недавней колониальной истории» — студенты Оксфордского университета решили снять портрет Елизаветы II

04.05 / В Австралии решили проблему пенообразования промышленных сточных вод

04.04 / Zoom скрасил локдаун для обезьян из двух чешских зоопарков

18.07 / В РФ подтвердили 6,2 тыс. новых случаев коронавируса

08.10 / Мнения: Разрушение карабахского храма – признак войны на уничтожение армян

27.07 / Гривна немного укрепилась к доллару и евро

27.08 / Вести – Зеленский обвинил чиновников «самого высшего эшелона» в потере Крыма

03.02 / Собственник “Ристон Холдинг”: Мошенничество окружения моего бывшего партнера Вилкула расследуется МВД в рамках уголовного дела

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика