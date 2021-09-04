В Житомирской области автобус столкнулся с автовозом и загорелся. Есть погибший и пострадавшие

Происшествие случилось около 4.20 на 177-м километре автодороги “Киев – Чоп” в Пулинской территориальной общине возле села Стрибожа.

Водитель автобуса “Neoplan”, 30-летний житель Николаевской области, ехал из Польши в Мариуполь. Он столкнулся с автовозом, которым управлял 40-летний житель Запорожья.

Автобус загорелся, в нем находились 25 пассажиров, все – украинцы. В результате происшествия погиб второй водитель “Неоплана”, а 11 пассажирам понадобилась медицинская помощь.

Полиция квалифицировала событие по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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