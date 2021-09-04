В Москве понадеялись на выполнение талибами своих обещаний

Российская сторона надеется, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) исполнит свои обещания, сообщил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

«Надеюсь, что ситуация будет меняться, а «Талибан» будет выполнять те многочисленные свои обещания, которые они успели надавать, придя к власти, и мы получим там более предсказуемый режим», – сказал Примаков в интервью РИА «Новости».

Талибы ранее заявляли, что афганские граждане получат правительство с участием представителей разных слоев общества, свободные СМИ, возможность для женщин учиться и работать.

Напомним, в пятницу талибы объявили о захвате провинции Панджшер.

Панджшер оставался единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением.