 

В Москве понадеялись на выполнение талибами своих обещаний

04.09.2021, 10:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийская сторона надеется, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) исполнит свои обещания, сообщил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

«Надеюсь, что ситуация будет меняться, а «Талибан» будет выполнять те многочисленные свои обещания, которые они успели надавать, придя к власти, и мы получим там более предсказуемый режим», – сказал Примаков в интервью РИА «Новости».

Талибы ранее заявляли, что афганские граждане получат правительство с участием представителей разных слоев общества, свободные СМИ, возможность для женщин учиться и работать.

Напомним, в пятницу талибы объявили о захвате провинции Панджшер.

Панджшер оставался единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением.



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