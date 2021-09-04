 

Студентов из Афганистана решили проверять с помощью спецслужб

04.09.2021, 10:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСведения о планирующих учиться в РФ студентах из Афганистана планируется проверять, чтобы убедиться в их реальных намерениях, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Нам важно, я имею в виду как стране, чтобы приехали люди, которые сюда едут, чтобы именно учиться, а не с разными другими задачами. Тут уже работа со стороны специальных служб, которые будут проверять, естественно, там профайлинг делать какой-то людей, которые приезжают. <…> Нам важно, [чтобы] человек поступил, он должен иметь возможность приехать и учиться», – сообщил Примаков в интервью ТАСС.

Само Россотрудничество напрямую не будет заниматься вопросом вывоза решивших учиться в РФ студентов из Афганистана, но вопрос прорабатывается российской стороной.

«Насколько я знаю, прорабатывается как раз история с привозом этих студентов в Россию. Раньше это были еще и ковидные ограничения, карантинные. Но сейчас новые обстоятельства в связи с де факто сменой власти в Афганистане. Конечно, есть еще и аспект безопасности», – сказал Примаков.

Агентство будет передавать данные о студентах в МИД и Минобороны, которые составляют списки для вывозных рейсов.

«Информация о том, кто поступил [в университеты], их контакты, а эта информация есть у нас, эта информация есть у Министерства образования и науки, мы ее агрегируем, передаем ответственным ведомствам», – подвел итог глава Россотрудничества.

Напомним, афганская диаспор получила согласие властей РФ на просьбу помочь примерно 1 тыс. желающих приехать из Афганистана, среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство, а также студенты.



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