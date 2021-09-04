Украинские спортсмены взяли два серебра и бронзу на Паралимпиаде 2020

Цветов соревновался в беге на 200 метров (класс T35). Он пришел вторым с результатом 23.25 секунды.

Золото и бронзу взяли спортсмены Паралимпийского комитета России – Дмитрий Сафронов (23.00) и Артем Калашян (23.75).

Мажула соревновалась в гребле на байдарке-одиночке (класс KL1). Дистанцию в 200 м она прошла за 54.805 секунды и завоевала серебро.

Золото в дисциплине получила немка Эдина Мюллер (53.958), бронзу – представительница Чили Катеринн Воллерман (55.921).

Ковальчук участвовал в соревновании по смешанной стрельбе из винтовки лежа на дистанции в 50 м (класс SH2). Он стал третьим с результатом в 228.9 очков.

Золото и серебро в стрельбе взяли сербы Драган Ристич (525.7) и Здравко Саванович (250.1).

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

Украина в медальном зачете по количеству наград находится на пятом месте с 97 медалями, из которых 24 золотые, 46 серебряные и 27 бронзовых. По количеству золотых наград украинская сборная на пятом месте.

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