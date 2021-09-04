В Москве хотят улучшить систему распознавания лиц, чтобы искать преступников. Эксперты опасаются, что в базу данных попадут обычные граждане

Департамент информационных технологий Москвы объявил соответствующий тендер 26 августа. Решение представляет собой шлюз, через который полицейские могут подключаться к городской системе распознавания лиц, чтобы искать преступников, отметила газета.

В систему добавят расширенные фильтры для поиска людей: по полу, возрасту, расе, наличию очков, бороды, маски, головного убора и силуэту. Полицейские смогут отсматривать маршрут объекта на заданном участке, уточнило издание.

Тендер предполагает разработку мобильного приложения под операционные системы iOS и Android, чтобы оперативники подключались к системе распознавания лиц с планшетов и смартфонов. В департаменте информационных технологий Москвы расказали, что на сегодняшний день алгоритмы видеоаналитики обрабатывают видеопотоки с 125 тыс. камер.

Эксперт “Роскомсвободы”, старший юрист Digital Rights Center Владимир Ожерельев считает, что централизованная база с большим объемом информации о гражданах – это удобная мишень для злоумышленников. Эти данные могут попасть на черный рынок, предупредил юрист.

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