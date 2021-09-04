 

Бюджетный электрический Tesla без руля и педалей появится в 2023 году

04.09.2021, 9:42, Новости дня
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Недорогой электрокар Tesla с ценником до 25 тысяч долларов начнут выпускать до 2023 года.

Вместе с тем достижением электрического хетчбэка указывают также возможное отсутствие привычных руля и педалей, так как транспортное средство получит опцию автопилота. Кроме того, в компании пока умалчивают подробности о данном автомобиле, тем самым оставляя открытым вопрос о внешнем виде.

Пока производитель не готов демонстрировать прототип, несмотря на то, что он уже существует. Некоторые эксперты предположили, что электрическому хетчбэку от Tesla могут дать название Model 2. Известно, что продажи бюджетного электрокара будут осуществляться исключительно на китайском рынке, однако позже модель могут распространить в остальные страны.



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