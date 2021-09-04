 

Hyundai отчиталась по августовским продажам в РФ

04.09.2021, 9:42, Новости дня
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Известный бренд Hyundai продал в минувшем месяце свыше 14,1 тысяч новых автомобилей.

Данный показатель свидетельствует о снижении объема реализованных машин на 19% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, около 58% сделок пришлось на кроссоверы. Самым продаваемым автомобилем марки Hyundai в августе оказался паркетник Creta, на который пришлись 5,5 тысяч сделок, что на 28% меньше, чем в прошлом году.

На второй строчке оказался седан Solaris с результатом 4,4 тысячи машин при падении спроса на 10%. В тройку лидеров вошел также популярный кроссовер Tucson, который выбрали более 1,5 тысяч клиентов на отечественном рынке. Аналогичная ситуация прослеживается также в отношении остальных брендов.



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