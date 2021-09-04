Ученые нашли объяснение суровым зимам в Северном полушарии

Ученые из Соединенных Штатов и Израиля утверждают, что потепление в Антарктиде является основной причиной суровых зим в Северном полушарии. В частности, это касается и последней зимы 20-21 годов.

По словам экспертов, изменился стратосферный полярный вихрь, после чего стала иной и циркуляция воздушных масс в атмосфере планеты. Этого стало достаточно, чтобы произошло резкое похолодания в Северном полушарии прошлой зимой.

Ученые внимательно наблюдают за ситуацией в районе Антарктиды уже сорок лет. За это время они сумели установить четкую связь между ситуацией на Южном полюсе и в Северном полушарии. Также эксперты утверждают, что суровые зимы будут случаться, несмотря на то, что происходит глобальное потепление.