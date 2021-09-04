«Я жил там, когда был Андреем» – дети пугают родителей рассказами о своей прошлой жизни

Несколько мировых религий признают реинкарнацию (возрождение после смерти в новом теле), но никаких убедительных доказательств этому никогда не было представлено.

Тем ни менее многие люди верят, что подобное существует, в том числе этому их нередко убеждают их собственные дети.

Недавно британский комик и подкастер Дэн Шрайбер написал в Твиттере следующий пост:

“Интересная беседа произошла у меня сегодня вечером, перед сном, с моим 3-летним ребенком. “Папа, у меня была семья давным-давно, и мою маму звали Сочи, а меня звали Анке, но потом я умер, а теперь я тут с твоей семьей”, – заявил он мне.

В продолжении этого поста явно испуганный Дэн написал:

“В любом случае, если я сейчас кому-нибудь понадоблюсь, я буду в ванной стирать свои испачканные штаны до конца ночи”.

Позже Дэн Шрайбер рассказал журналистам, что он и его жена начали говорить с их сыном о том, что он им рассказал и просили его рассказать еще больше о том времени, когда его звали Анке. И мальчик назвал по именам других членов своей “прошлой” семьи, а также заявил, что они жили на берегу моря.

В комментариях к этому посту было опубликовано множество похожих историй от подписчиков Дэна. В том числе от звезды сериала “Вызовите акушерку” Стивена МакГанна:

“Очень похожие разговоры были у нас, когда мой сын был очень маленьким. Он сказал “Когда я был Андреем”. Это случилось, когда он однажды смотрел мультфильм “Анастасия” (про якобы выжившую российскую княжну Анастасию Романову), а потом показал пальцем на экран и сказал “Вот там я жил, когда я был Андреем”. Дети жуткие…”

Продюсер подкастов Эндрю Харрисон написал следующее:

“Подруга моей подруги однажды заметила небольшое подергивание лица у ее маленькой дочери и сказала девочке “Ты выглядела сейчас так же, как моя мама, когда сделала это”. А ее дочка в ответ сказала “Это я была твоей мамой”.

Пользовательница Сара Клойс поделилась следующей пугающей историей:

“Моя племянница сделала вот что. Она рассказала нам, как ей было грустно умереть в воде и бросить своих старых маму и папу, но она была счастлива, что мы сейчас есть у нее”.

Другая пользовательница написала:

“Моя мама и сестра ехали в такси с моим племянником, когда ему было около трех лет. Он указал на магазин безделушек Claire’s Accessories и сказал: “Когда я был большим мальчиком и я был пожарным, я ходил в этот зоомагазин”. Пожилой таксист чуть не разбил машину и сказал, что это в самом деле раньше был зоомагазин, когда он был ребенком”.

Пользовательница Трейси Колдвелл не только поделилась своей историей, но и прикрепила к ней фото в доказательство:

“Мой 3-летний сын однажды построил ОЧЕНЬ реалистичную старую фабрику из деревянных блоков и сказал: “Это то место, где я работал, когда я был еще жив”.

А это история от пользователя Джона Кеннеди:

“Когда мой младший брат был маленьким, он сказал моей маме: “Вот место, где я умер, мамочка”. В то время она купала его в ванне. За 18 месяцев до его рождения она была беременна другим ребенком и у нее в ванне случился выкидыш”.

История от женщины по имени Бев Палфрейман:

“Мы прозвали нашу дочь “Спуки” (spooky -“жуткий”), поскольку она рассказала о двух своих предыдущих жизнях в возрасте от 3 до 5 лет. А после того, как мы попали в небольшую автомобильную аварию, в которой никто не пострадал, она оставалась совершенно спокойной, заявив, что ее друг сказал ей, что это произойдет, и что с нами всеми будет всё хорошо”.

История от Джоанны:

“Мой мальчик сказал мне примерно в 3 года, что его отвели в комнату, где вы выбираете своих будущих родителей. Он сказал, что там есть множество фотографий людей, и он выбрал меня за мою улыбку. Он думал, что люди запоминают это потом и что это совершенно нормально. Он также описывал мне лица других родителей”.

История от Кей Уалпол:

“Однажды, когда моему сыну было около трех лет, мы танцевали с ним шуточно, поставив его ноги мне на ступни, и он сказал: “Мама, я помню, когда я был большим, а ты была маленькой, и мы так же танцевали”. Единственный человек, с которым я так танцевала, – это мой дедушка.”

История от пользовательницы Клэр Эллиот:

“Когда мой сын был маленьким, ему никогда не нравилось подстригать ногти на ногах. Перед этим он начинал физически трястись, у него буквально начиналась паническая атака. Однажды он сказал, что это потому, что, когда он был солдатом, ему вырвали ногти на ногах”.

Пользователь @lizkybusiness написал:

“Когда моему брату было 2 или 3 года, он сказал моей маме, что у него была мать и семья, пока “в нашу деревню не пришли люди с собаками и не заставили нас садиться на поезда, и было так жарко, что я заснул, а теперь ты мой мама”. Это было так пугающе”.