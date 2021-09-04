 

Психолог: Хроническая скука сокращает продолжительность жизни

04.09.2021, 9:32, Разное
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Клинический психолог Ирина Хвингия рассказала, что хроническая скука сокращает продолжительность жизни и может приводить к ранней смерти. Причина заключается в постоянном подавленном состоянии и связанных с этим нарушениях.
Время от времени каждый человек скучает и испытывать это состояние не является чем-то критическим. Куда серьёзнее ситуация становиться, если чувство приобретает регулярный характер. В этом случае повышается шанс развития депрессии. Данное заболевание уже наносит серьёзный вред не только моральному, но и физическому здоровью и существенно сокращает продолжительность жизни.

Хвингия рекомендовала всем людям, которые начинают замечать за собой постоянную скуку и подавленное состояние не пренебрегать помощью специалистов. Также не лишним будет пересмотреть свои ежедневные занятия и избавиться от тех дел, которые заставляют нервничать или не приносят удовлетворения, пишет интернет-издание NewInform.



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