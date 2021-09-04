Из-за роста цен на жильё жители Астрахани переселяются в бобровые хатки

Резкий рост цен на жилую недвижимость вынуждает жителей Астрахани переселяться из комфортабельных городских квартир в заброшенные хатки, построенные бобрами, сообщает «Панорама Поволжье». Нашему корреспонденту удалось пообщаться с семьёй, сменившей городские апартаменты на журчание реки.

Николай и Наталья – типичная астраханская семья. Он – инженер на химическом заводе, она – старший воспитатель в детском саду. Двое детей и мечты когда-нибудь накопить на первоначальный взнос на ипотеку, печка-буржуйка, самодельная кровать и стол – вот и весь их скромный быт. От обмелевшего рукава Волги, откуда ушли бобры, до центра – два часа пути. Однако другого выбора нет: из-за роста цен на недвижимость в 2020-2021 годах семья так и не смогла накопить на первоначальный взнос. С родителями жить стало невозможно, и отец семейства принял решение искать собственный угол.

«Мысль о бобровой хатке сначала показалась мне странной, даже необычной. Однако о таком варианте рассказывали мне коллеги. У нас много сотрудников завода живёт на этой запруде. Река обмелела, бобры ушли, а хатки остались. Потолки 1,3 метра, помещения от 8 до 15 метров – это, конечно, не царские хоромы, но с нашей зарплатой мы вряд ли могли рассчитывать на большее в Астрахани. Жена привыкла: научилась стирать в проруби и разводить огонь трением палочек. Детям, конечно, тяжело без интернета, но зато тут воздух чистый и лес рядом», – рассуждает Николай Б.

«И зачем я только за химика вышла? Ведь был же вариант, одноклассник, работает в районной администрации. Ездит на Бентли, живёт в центре, в Москве коттедж достраивает. В каком-то там посёлке, не помню. Вроде, Бобриха. А я тут сама как бобриха с этим нищебродом. Люди добрые, если кому-то нужна жена, умная, работящая, не строптивая, то заберите меня отсюда», – по секрету рассказала Наталья Б.

—