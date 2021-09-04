Каждого человека окружает таинственное энергетическое поле, выяснили ученые

Биохимик Джон Норман из Университета Мэриленда с коллегами уверен, что нашел доказательства существования биоэнергетического поля вокруг людей.

В духовных сообществах уже тысячи лет говорят о существовании этого загадочного поля, однако ученые, в числе которых Джон Норман, Доктор Хансен, Уильям Х. ван ден Берг из Пенсильванского университета и Уильям ван дер Слейс из Геттисбергского колледжа, экспериментальным путем попытались подтвердить или опровергнуть его существование.

Результаты соответствующего исследования были представлены в научном журнале Journal of Scientific Exploration.

Доктор Хансен пытался выяснить, если энергетическое поле существует, то способно ли оно оказывать видимое воздействие на материю. Ученый использовал обычный маятник, который устанавливался на штативе над головой испытуемых. Маятник всегда начинал двигаться, когда находился над человеком.

– Эксперименты показывают, что маятник обнаруживает и измеряет существенные силы, которые резко изменяют движения маятника, когда под ним сидит субъект, – сообщается в исследовании.

Исследователи уверены, что движение маятника было вызвано неким силовым полем, которое генерируется участником эксперимента. По словам ученых, они не понимают, что это за сила, которую можно было бы объяснить и описать в рамках современных научных знаний.

– Это несовместимо с физикой простого гармонического генератора, такого как маятник кручения, который должен вернуться к простому гармоническому колебанию сразу же после прекращения любых внешних возмущений, – утверждают ученые.

Все люди оказывали почти одинаковое влияние на маятник. Что интересно, даже когда испытуемый покидал помещение, маятник почти час продолжал двигаться.

Весь эксперимент фиксировался на видеокамеру, подключенную к компьютеру, который обнаруживал и измерял малейшие движения маятника и сохранял эту информацию для последующего анализа.

В майской конференции Хансен сообщил, что они проводили эксперименты с людьми, имеющими различное отношение к духовным практикам. Например, у медитирующих годами людей маятник вел себя по-разному в обычном состоянии и когда человек находился в медитации. Ученый пришел к выводу, что психическое состояние индивида способно влиять поведение маятника.