Загадочные каменные шары обнаружили в гробнице на Оркнейских островах

На Оркнейских островах археологи обнаружили два резных каменных шара в гробнице, датируемой 3500 годом до нашей эры.

На этой территории археологи раскапывают гробницу, которая считается одним из самых ранних памятников Шотландии и представляет собой каменную кладку из камней с погребальной камерой, разделенной на множество секций. Среди находок, обнаруженных на этом месте, оказались два каменных шара.

Резные каменные шары происходят родом из Шотландии. Всего на сегодняшний день обнаружено более 500 резных каменных шаров, причем большинство из них было найдено на северо-востоке Шотландии. Кроме того, их находили также на Оркнейских островах, в Англии, Ирландии и Норвегии.

Первоначальная функция или значение неолитических каменных шаров, которые считаются одними из величайших образцов неолитического искусства, до сих пор остается загадкой для археологов.

Согласно некоторым теориям, они могли быть созданы в виде каменных головок для дробящего оружия, стандартизированных гирь для неолитической торговли или роликов для транспортировки массивных камней, используемых в мегалитических сооружениях.

Многие ручки резных каменных шаров были обернуты веревкой или сухожилиями, что позволяло бросать их, как пращу или южноамериканские болы, согласно одной из идей. Другие гипотезы характеризуют шары как объекты религиозного культа или маркеры социального статуса.

Национальный музей Шотландии в Эдинбурге хранит самую большую в мире коллекцию резных каменных шаров, которая включает около 140 оригиналов из мест неолита (нового каменного века) в Шотландии и Оркнейских островов, а также 60 слепков аналогичных артефактов из других мест.