 

Паралимпиец назвал некрасивым отказ украинца от фото с россиянами

04.09.2021, 9:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗавоевавший бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио житель России Артем Калашян оценил поступок украинского атлета Игоря Цветова, отказавшегося от совместного фото с российскими спортсменами.

«Его поведение на награждении не то, чтобы нас задело, но это некрасиво было с его стороны. Мы сначала даже не поняли, что это было, стало неприятно. Потом сфотографировались с Димой (россиянин Дмитрий Сафронов – прим. ВЗГЛЯД) и все», – сказал Калашян ТАСС.

Атлет добавил, что доволен своим выступлением, спортсмены выполнили свои нормативы на соревнованиях.

Напомним, во время церемонии награждения на Паралимпийских играх в Токио Цветов отказался фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на пьедестале.

Цветов объяснил поступок тем, что таким образом проявляет «уважение к Украине».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.02 / Протесты в Мьянме. Два человека погибли, десятки ранены

20.02 / Погребинский назвал подоплеку санкций против Медведчука

17.06 / “С точки зрения Украины, это оскорбление”. Посол Мельник отказался от участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины нападения Германии на СССР

22.06 / В Николаевской области произошло ДТП с участием четырех машин, есть погибшие и пострадавшие

07.07 / Учеными была определена главная причина старения

13.11 / Fox News – разгул преступности заставил американских политиков усомниться в лозунгах Black Lives Matter

26.08 / Ющенко об оккупации Россией Крыма и войне на Донбассе: Не думаю, что это было решением одного дня

04.07 / Германия до 2038 года откажется от использования угля

21.05 / Основатель SuperJob и Канделаки объяснили популярность Илона Маска в России

29.09 / Глава центра Гамалеи объяснил невозможность ускорить вакцинацию от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика