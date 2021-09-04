Паралимпиец назвал некрасивым отказ украинца от фото с россиянами

Завоевавший бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио житель России Артем Калашян оценил поступок украинского атлета Игоря Цветова, отказавшегося от совместного фото с российскими спортсменами.

«Его поведение на награждении не то, чтобы нас задело, но это некрасиво было с его стороны. Мы сначала даже не поняли, что это было, стало неприятно. Потом сфотографировались с Димой (россиянин Дмитрий Сафронов – прим. ВЗГЛЯД) и все», – сказал Калашян ТАСС.

Атлет добавил, что доволен своим выступлением, спортсмены выполнили свои нормативы на соревнованиях.

Напомним, во время церемонии награждения на Паралимпийских играх в Токио Цветов отказался фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на пьедестале.

Цветов объяснил поступок тем, что таким образом проявляет «уважение к Украине».