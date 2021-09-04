 

На МКАД загорелся автомобиль

04.09.2021, 9:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа внешней стороне 44 километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) перекрыли движение, сообщил департамент транспорта Москвы.

«На внешней стороне 44-го км МКАД (после развязки с Киевским шоссе) загорелся автомобиль. Движение по дублеру временно перекрыто, будьте внимательны», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Позже департамент сообщил, что движение восстановлено.

Ранее в Подмосковье водитель «Камаза» не справился с управлением и опрокинулся, повредив восемь легковых автомобилей.



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