На МКАД загорелся автомобиль

На внешней стороне 44 километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) перекрыли движение, сообщил департамент транспорта Москвы.

«На внешней стороне 44-го км МКАД (после развязки с Киевским шоссе) загорелся автомобиль. Движение по дублеру временно перекрыто, будьте внимательны», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Позже департамент сообщил, что движение восстановлено.

Ранее в Подмосковье водитель «Камаза» не справился с управлением и опрокинулся, повредив восемь легковых автомобилей.