Число раненых после нападения в Новой Зеландии выросло до семи

Количество пострадавших после нападения в супермаркете города Окленд в Новой Зеландии увеличилось до семи, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

«Семь человек получили ранения, трое находятся в больнице в критическом состоянии. Остальные прошли курс лечения и сейчас выздоравливают дома», – цитирует Арден ТАСС.

Она пояснила, что нападавший освободился из тюрьмы в июле 2021 года, он отбывал наказание за попытку вооруженного нападения на правоохранителей. Тогда же за ним установили круглосуточное наблюдение.

«В конце июля мне предоставили информацию по этому делу, а 9 августа мы <…> обсудили варианты действий, чтобы снизить риск, который этот человек представлял для общества. Мы использовали все доступные инструменты для защиты от этого человека, все законные способы», – добавила Арден.

Между тем новозеландская сеть супермаркетов Countdown решила изъять из открытой продажи ножи после нападения на посетителей.

По данным властей страны, 22-летний нападавший родом из Шри-Ланки, он приехал в Новую Зеландию в 2011 году, и через пять лет попал в поле зрения правоохранителей из-за публикации в Сети экстремистских заявлений. В 2018 году его арестовали за попытку проникнуть в Сирию, а позднее он нарушил условия освобождения, купил нож и напал на сотрудников исправительного учреждения.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии назвала терактом нападение на посетителей супермаркета в Окленде.