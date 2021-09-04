 

Вслед за Китаем россиян готовят к внедрению социального рейтинга

04.09.2021, 9:17, Разное
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Российские власти начинают проверять общество на готовность к внедрению в стране китайской модели тотального цифрового контроля за населением.

Опрос об отношении к возможным «социальным рейтингам», которые оценивают поведение гражданина и его лояльность, был проведен по заказу Совета по правам человека при президенте РФ.

В ходе исследования более 2 тысяч респондентов спросили, как, по их мнению, изменилась бы жизнь, если бы в России появились «рейтинги», которые влияли бы на возможности трудоустройства или получения помощи от государства.

Например, обладатели низкого социального рейтинга могли бы получить отказ от работы в госучреждениях или лишиться социального обеспечения, а люди с высоким статусом, наоборот, получали льготы и преференции.

Положительно для себя такую возможность оценили 27%, отрицательно — 42%. Они заявили, что их жизнь ухудшилась бы при появлении рейтингов.

При этом значительную долю — 31% — составила группа неопределившихся. Это те, кто «затруднился ответить».

Тотальный цифровой контроль населенияКак следует из опроса, возможность цифрового контроля власти увязывают с борьбой за сохранность личных данных. Соответствующий вопрос был включен в исследование наряду с отношением к «социальным рейтингам».

Людей спросили, беспокоит ли их угроза утечки персональной информации. И — предсказуемо — 64% ответили «да».

– Мы делаем акценты на угрозах, потому что хотим защитить права человека. Мы не мракобесы. Но по опросам видно, что граждане обеспокоены утечкой информации. И мы должны на этот запрос граждан отвечать, — заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

В Китае социальный рейтинг представляет из себя «ядро системы», в которую также включены миллионы камер по всей стране и миллиарды точек сбора данных, которые генерирует интернет вещей.

Рейтинг — это интегральная оценка поведения человека по критериям доброжелательности и открытости к обществу, следования национальной традиции и приверженности «китайской мечте» — построения социализма с китайской спецификой, рассказывает член Совета по внешней и оборонной политике России Владимир Овчинский.

В зависимости от своего поведения китаец «может набрать или потерять баллы». При этом власти КНР решили объединить сведения о своих гражданах на федеральном уровне — из банков, с места работы, учебы, жительства и т.д. — и заменить удостоверение личности на пожизненный электронный идентификатор.

План состоит в том, что через некоторое время доступ к интернету, приобретение собственности, аренда жилья, устройство на работу в Китае станут возможны только с помощью личного идентификатора с 18-разрядным кодом, говорит Овчинский.

Доведя систему до совершенства внутри страны, Китай начнет ее экспортировать, говорил в сентябре прошлого занимавший тогда пост главы Пентагона Марк Эспер.

По его словам, инструменты цифровой слежки, основанные на технологиях искусственного интеллекта и системах распознавания лиц, достанутся дружественным Пекину «авторитарным режимам», к которым США относят и Россию.



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