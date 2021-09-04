Битва на Неве: пограничная стычка, ставшая великой победой

Разгром небольшого шведского отряда в устье Ижоры заложил основы мифа об Александре Невском.

«Придоша Свеи в силе велице и Мурмане, и Сумь и Емь в кораблих множество много зело; Свеи с князем и с пискупы своими, и сташа в Неве устье Ижеры, хотяче всприяти Ладогу, просто же реку, и Новгород, и всю область Новгородскую», — сообщает Новгородская летопись о событиях 1240 года, повлиявших на биографию совсем ещё юного новгородского князя Александра Ярославича. Невская битва, после которой получит своё прозвище государь, была лишь одной из множества стычек шведов и новгородцев на северо-западе Руси, однако прочно вошла в историческую память русских.

Швеция и Новгород: борьба за сферы влияния

Современная территория Санкт-Петербурга и Ленинградской области в далёкое Средневековье была «диким» фронтиром, за контроль над которым боролись Новгородская республика и Шведское королевство. Дремучие болотистые земли были населены финскими и корельскими племенами, то и дело попадавшими в зависимость либо от скандинавов, либо от славян. Схватка за доминирование на Карельском перешейке и Ингерманландии стала лейтмотивом отношений государств на протяжении нескольких веков, и Александр Невский не был первым князем, боровшимся со шведами.

Первые конфликты можно отнести ещё ко времени правления Ялава Мудрого. Тогда, на рубеже 10−11 веков, скандинавы два раза нападали на Ладогу, и лишь женитьба киевского князя на дочери шведского короля Ингигерде позволила урегулировать конфликт. Кстати, именно по её имени территория устья Невы стала называться Ингерманландией.

Новый виток противостояния относится уже ко времени правления в Новгороде сыновей и внуков Ярослава Мудрого и связан с так называемым Первым шведским крестовым походом, призванным донести до финских племён огнём и мечом преимущества перехода в веру Христову. В середине 12-го века шведы вместе с католическими миссионерами проникли на территорию Финляндии и закрепились на западе, приближаясь при этом к границам Новгорода. Первое столкновение славян и скандинавов относится к 1142 году — шведский флот атаковал новгородские торговые корабли.

Дипломатические перипетии этого противостояния сложно восстановить — летописи лишь сообщают об периодических походах противников в земли друг друга. Так, в 1164 году славяне смогли разбить крупный шведский отряд на берегу реки Воронежки, недалеко от Ладожской крепости. В 1187 году новгородцы вместе с корельскими племенами совершили набег на древнюю столицу Швеции Сигтуну и подвергли её разграблению. Стычки происходили и на море, что сильно мешало торговле как Новгорода, так и Швеции, и к концу 12-го века стороны смогли достичь консенсуса в торговых отношениях и оговорить права купцов.

Битва на Ижоре — первый ратный подвиг князя Александра

В последующие несколько десятилетий шведы не предпринимали попыток вторжения в Финляндию, поскольку это могло привести к осложнениям в отношениях с Новгородом. Внутреннее положение в королевстве было тяжёлым: христианизация привела к расколу в обществе, а на трон одновременно претендовали несколько аристократических родов. В общих чертах шведская смута завершилась к середине 13-го века, а новый «крестовый поход» на Финляндию был объявлен в 1237 году, одновременно усилился натиск на Прибалтику. Русь, серьёзно пострадавшая в ходе монгольского нашествия, мало что могла противопоставить угрозе с запада — во всяком случае, так казалось со стороны.

В этих условиях ранним утром одного июльского дня 1240 года дозорный Пелгусий, выполнявший функции старейшины Ижорской земли, обнаружил крупный шведский отряд в месте впадения реки Ижоры в Неву. Новость быстро дошла до Новгорода, где князь Александр Ярославич, которому тогда было 19 лет, собрал ополчение и выдвинулся навстречу неприятелю.

Отряд Александра прибыл на место событий 15 июля. По всей видимости, шведы не знали о прибытии новгородского войска, поэтому нападение стало для них неожиданным. Прижатые к кораблям, скандинавы бились весь день, а на следующий были вынуждены уйти на кораблях на другой берег реки, признав своё поражение. Согласно сообщениям источников, Александр в ходе сечи ранил предводителя шведов Биргера Магнуссона, который через 10 лет станет фактическим правителем королевства.

Славяне недосчитались 20 знатных воинов (в числе общих потерь эту цифру необходимо увеличить в несколько раз, так как не были упомянуты слуги и оруженосцы). Потери же шведов достоверно неизвестны — цифры рознятся от нескольких десятков до нескольких сотен. Урон был настолько существенен, что Биргер принял решение ретироваться и окончательно отступить из пределов Новгородской земли. Историки до сих пор спорят о намерениях шведского отряда — что они искали в бассейне Невы? Наиболее распространённым и условно общепризнанным мнением стала гипотеза, что шведы планировали закрепиться в устье Ижоры и основать там крепость. Спустя несколько десятилетий скандинавы смогли сделать это, построив на Охте поселение Ландскрона.

После этого поражения шведы долгое время не появлялись в пределах Новгородской земли, сосредоточившись на покорении финских племён. Славяне же в союзе с другими финно-угорскими племенами периодически ходили на скандинавов, мешая им закрепиться в Стране тысячи озёр. Ситуация, когда у двух государств фактически не было границы, окончилась в 1323 году подписанием Ореховецкого мирного договора. Несмотря на то, что это не прекратило взаимные походы на территории друг друга, статус-кво был достигнут.

Споры о сражении и начало культа князя

Перипетии событий июльских дней 1240 года известны сейчас благодаря двум источникам: Новгородской летописи, датируемой 1330 годом, и «Житию Александра Невского», созданного сразу после смерти князя. Примечательно, что в шведских и других европейских письменных источниках информация о столкновении шведских и новгородских отрядов не встречается, что даёт возможность усомниться в историчности описываемых древними русскими письменными памятниками событий.

Особо ревизионистски настроенные историки подвергают сомнению даже сам факт историчности Невской битвы. По их мнению, нельзя только лишь на основе двух письменных источников без аналогичных свидетельств из других стран говорить о том, что сражение было. Менее радикальные исследователи подвергают сомнению мелкие факты — ранение Биргера, численность шведских войск, достоверность описания хода битвы (несмотря на то, что письменные свидетельства об этом весьма скудны).

Тем не менее исторический фон позволяет говорить о том, что столкновение шведских и новгородских войск всё же было — ведь такого рода стычки были и до, и после описываемых событий. Ранение Биргера подтвердилось благодаря исследованиям его останков. Остаются лишь неясными обстоятельства получения ранения: Биргер участвовал в большом количестве военных походов, однако лишь в русских источниках есть информация о такой травме.

Невская битва заняла видное место в русской исторической памяти уже после смерти Александра Ярославича — этому способствовало становление культа русского князя, причисленного к лику святых. Местное (владимирское) почитание победителя шведов и немцев началось уже во второй половине 13-го века. После этого к личности князя обращались уже русские князья в связи с борьбой с Ордой: так произошло во время Куликовской битвы. Письменные источники сообщали о «чудесах», связанных с мощами князя. Окончательное появление Невского в общерусском пантеоне святых связано со временем правления Ивана Грозного. Александр Ярославич прочно вошёл в культурный код России, к его имени обращались во времена тяжёлых войн, и победа в устье Ижоры имела в этом «мифе» первостепенное значение.