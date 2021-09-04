В Украине за сутки COVID-19 заболели 2614 человек

Среди заболевших – 196 детей и 46 медработников. Днем ранее зафиксировали 2693 заболевших.

Умерло за сутки 44 пациента, выздоровело 1447 человек, госпитализировано 824 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.

3 сентября в Украине сделали 56 850 тестов на коронавирус, в том числе 25 637 – методом ПЦР, 7979 – методом ИФА, а также 23 234 экспресс-теста на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 12 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2 296 155 случаев COVID-19, умерло 53 966 человека, выздоровело 2 212 313 пациентов.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

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