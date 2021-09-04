 

В “ПриватБанке” завершили технические работы, банк работает в штатном режиме

04.09.2021, 9:04, Новости дня
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“Успешно обновили процессинг банка, работаем в штатном режиме”, – сообщили в “ПриватБанке”.

https://www.facebook.com/privatbank/posts/4521690754518083

В банке заверили, что в течение дня будут следить за стабильностью работы всех систем и сервисов.

Из-за процедуры оптимизации процессинга не работали трансакции по картам, “Приват24” для физических лиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка.

Контекст:

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине.

По словам заместителя главы правления “ПриватБанка” по вопросам развития бизнеса Развана Мунтеану, на конец 2020 года количество клиентов – физических лиц банка составляло 17,8 млн, сообщал “Интерфакс-Украина”.

В июле служба безопасности банка сообщала, что неизвестные зарегистрировали в США мошеннический “клон” сайта “ПриватБанка”. В связи с этим банк обратился в правоохранительные органы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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