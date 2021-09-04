«Росатом» построит АЭС в Афганистане

Госкорпорация «Росатом» ведет переговоры о строительстве атомной электростанции в Афганистане, сообщил на Восточном экономическом форуме вице-премьер Александр Новак.

«Обсуждаем с новыми властями возможность строительства АЭС вблизи Кандагара на юге Афганистана, учитывая большую необходимость местной экономики в электроэнергии и конкурентные преимущества «Росатома» перед американскими коллегами, можно сказать, что контракт будет подписан. Принципиальное решение на уровне правительств двух стран уже принято, сейчас рассматриваем технические моменты. Общая стоимость строительства составит около 5 миллиардов долларов. Поскольку на сегодня с денежными средствами у нового правительства Афганистана сложно, мы рассчитываем на оплату продуктами растениеводства», – сказал вице-премьер.

Также на полях Восточного экономического форума подписаны инвестиционные соглашения с правительствами Ирана, Сирии, Туркменистана и КНДР.

—