 

«Росатом» построит АЭС в Афганистане

04.09.2021, 8:51, Разное
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Госкорпорация «Росатом»  ведет переговоры о строительстве атомной электростанции в Афганистане, сообщил на Восточном экономическом форуме вице-премьер Александр Новак.

«Обсуждаем с новыми властями возможность строительства АЭС вблизи Кандагара на юге Афганистана, учитывая большую необходимость местной экономики в электроэнергии и конкурентные преимущества «Росатома» перед американскими коллегами, можно сказать, что контракт будет подписан. Принципиальное решение на уровне правительств двух стран уже принято, сейчас рассматриваем технические моменты. Общая стоимость строительства составит около 5 миллиардов долларов. Поскольку на сегодня с денежными средствами у нового правительства Афганистана сложно, мы рассчитываем на оплату продуктами растениеводства», – сказал вице-премьер.

Также на полях Восточного экономического форума подписаны инвестиционные соглашения с правительствами Ирана, Сирии, Туркменистана и КНДР.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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