Lynk&Co представила новый купе-кроссовер Lynk&Co 05+ на платформе Volvo

Китайский бренд Lynk&Co официально презентовал на выставке в Чэнду новый кроссовер Lynk&Co 05+.

Данный экземпляр отличается улучшенным силовым агрегатом на 265 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и имеет систему полного привода. Предложенная модификация обладает также улучшенными стойками, а также крупными колесными дисками. Предельная скорость паркетника Lynk&Co 05+ достигает 230 км в час.

Обновленный экземпляр получил спортивные кресла, современный мультимедийный комплекс. Приобрести паркетник на китайском рынке можно уже в ноябре по цене от 260 тысяч юаней. В остальные страны автомобиль Lynk&Co 05+ начнут поставлять в 2022 году.