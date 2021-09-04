 

Lynk&Co представила новый купе-кроссовер Lynk&Co 05+ на платформе Volvo

04.09.2021, 8:48, Новости дня
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Китайский бренд Lynk&Co официально презентовал на выставке в Чэнду новый кроссовер Lynk&Co 05+.

Данный экземпляр отличается улучшенным силовым агрегатом на 265 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и имеет систему полного привода. Предложенная модификация обладает также улучшенными стойками, а также крупными колесными дисками. Предельная скорость паркетника Lynk&Co 05+ достигает 230 км в час.

Обновленный экземпляр получил спортивные кресла, современный мультимедийный комплекс. Приобрести паркетник на китайском рынке можно уже в ноябре по цене от 260 тысяч юаней. В остальные страны автомобиль Lynk&Co 05+ начнут поставлять в 2022 году.



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