Диетолог рассказала о полезных свойствах чая каркаде

Диетолог Римма Мойсенко пояснила о полезных свойствах чая каркаде. Особенно важно употреблять его в связи с наступлением холодов и ОРЗ.

С приходом холодов каждому человеку необходимо иметь сильный иммунитет, чтобы противостоять распространяющимся в эту пору простудным заболеваниям и вирусам. Для того, чтобы организму было легче защищаться от инфекций, следует укреплять его, в том числе, правильно формируя рацион. Врач-диетолог рекомендует включить в ежедневное меню чай каркаде, поскольку в нем высоко содержание органических высокоактивных биологически соединений.

Кроме того, организму благодаря каркаде легче очиститься от разного рода токсинов. Также напиток не только способен утолять жажду, но т обеспечивать необходимый уровень потоотделения. Именно такое свойство помогает организму избавиться от всевозможных вредных веществ, которые выходят вместе с излишними жидкостями.

Также важно, что каркаде включает в себя большое количество антоцианов, обеспечивающих напитку его ярко алый цвет. Эти вещества повышают иммунный ответ, не давая вирусным патогенам проникнуть в организм. Таким образом, употребляя вкусный и полезный чай, можно получать не только удовольствие от его вкуса, но и защититься от грядущей волны гриппа и респираторных заболеваний.

Источник: nation-news.ru