Это провал: избиратели хотят импичмента Байдена после вывода войск США из Афганистана

Более половины американских избирателей желают отставки или импичмента президента Джо Байдена после того, как Америка вывела свои войска из Афганистана. Об этом говорят итоги опроса Rasmussen Reports, пишет RT.

Среди опрошенных были представители разных партий. Однако аналитики уверены – Джо Байден не не уйдет с поста сам. Поэтому республиканцы будут использовать его провал в Афганистане, чтобы понизить рейтинг на предстоящих выборах.

Напомним, экстренно вывести войска из Афганистана Вашингтон решил к 31 августа. Далее последовала незамедлительная эвакуация американцев из страны. Это привело к наступлению боевиков группировки “Талибан”* (запрещена в РФ). Талибы* оккупировали большую территорию и стали захватывать большие населенные пункты. Боевики захватили Кабул, после чего президент Ашраф Гани бежал из страны.

После захвата Кабула США и некоторые другие государства экстренно эвакуировали своих людей, а также граждан Афганистана, которые работали с Западом.

Президент России Владимир Путин, комментируя вывод войск США из Афганистана, призвал усвоить правильно уроки и изменить с учетом этого опыта текущую политику страны.

По словам российского президента, для решения афганского кризиса необходимо объединяться, так как это грозит новой волной терроризма и наркоторговли.