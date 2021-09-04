 

Путин дал пас японцам по вопросу Курильских островов

04.09.2021, 8:34, Разное
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Российский лидер дал политический пас японцам, претендующим на Курильские острова. Он спросил оппонентов: что с американскими
ракетами у границ России?

Презиент констатировал, что наличие данных территорий в составе нашей страны гарантирует безопасность дальневосточным границам России, поскольку соседствующая с нами Япония размещает у себя систему ПРО США. Не исключено, что если бы Курилы принадлежали японцам, они бы разместили американские
ракеты и там – под носом у нас.

Президент добавил, что при диалоге о мирном договоре Россия должна
обеспечить себе мирное будущее. Москве необходимы гарантии того, что ракетные системы США не появятся возле ее границ. Такие вопросы Владимир Путин поставил перед японцами, но ответов пока от них не получено, передает “Царьград”.

Напомним, Япония не признает суверенитета России над
четырьмя островами Курильской гряды.
Токио на протяжении многих лет ведет диалог с нашей страной, прося отдать “северные
территории”, но Конституция России запрещает любое отчуждение
русских земель.



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