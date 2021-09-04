Украинская саблистка объяснила отсутствие медалей в Токио отсутствием секса на Играх

Саблистка сборной Украины Ольга Харлан в шутку сказала, что не смогла завоевать медаль на летних Играх в Японии из-за отсутствия секса перед важными поединками.

Харлан рассказала в интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу», был ли у нее на Олимпиаде секс, она пояснила, что ездила на соревнования вместе со своим парнем, итальянским саблистом Луиджи Самеле, передает «Страна.ua».

«У меня там парень был. Мы же должны были зачекиниться. Кровати там нормально все выдерживали, не переживайте. Я понимаю, к чему ведете – все ок», – рассказала девушка.

Она добавила, что не помнит, когда именно был секс, но затем отметила, что он все же был после соревнований.

«Когда он был? Не перед соревнованиями… После. У меня перед соревнованиями не было, у парня не было. Поэтому у меня нет медали», – сказала в шутку Харлан.

Стоит отметить, что молодой человек девушки Луиджи Самеле завоевал в Токио два серебра.