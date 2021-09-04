 

После празднований талибов захвата Панджшера погибли четыре человека

04.09.2021, 8:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПосле инцидентов со стрельбой в Афганистане, которую произвели боевики «Талибана» (движение запрещено в РФ и признано террористическим) погибли четыре человека, сообщил источник в медицинских кругах.

«Четыре человека погибли, и семь пострадали в результате выстрелов в воздух вчера поздно вечером», – сказал собеседник РИА «Новости».

В пятницу вечером представитель талибов Билал Карими заявил, что движение установило контроль над афганской провинцией Панджшер, таким образом, оно теперь контролирует всю страну.

Позже в этот же день талибы начали отмечать это событие со стрельбой в воздух, также празднования заметили и в других афганских городах.



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