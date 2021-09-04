 

Мать убитого за изнасилование детей самарца рассказала о сыне

04.09.2021, 8:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУбитый в Самарской области подозреваемый в изнасиловании детей был другом отца одной из изнасилованных девочек, рассказала мать погибшего.

«Почему до этого дошло? Скорее всего, пьяный был. Что там было – не знаю. Почему он так с детьми поступил… Уму непостижимо. Никогда такой склонности не было», – сказала женщина RT.

Она добавила, что раньше ее сын приглядывал за детьми знакомых, их родители спокойно оставляли его с детьми.

Напомним, погибшего подозревают в педофилии – следствие полагает, что в 2016-2021 годах он совершал действия сексуального характера против двух девочек, которым было шесть и восемь лет на момент преступления.

Тело мужчины нашли в начале сентября с ножевым ранением, в его убийстве подозревают отца одной из девочек.



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