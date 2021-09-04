“Если ты вышел в город без оружия, есть вероятность, что уже не вернешься”. Как украинский спецназ эвакуировал 700 человек из Кабула

По его словам, миссия началась 16 августа – на следующий день после того, как талибы вошли в Кабул. В рамках операции забрать получилось не всех, и сейчас военные прорабатывают еще несколько сценариев эвакуации оставшихся людей.

Олег отмечает, что когда они прибыли аэропорт, тот был разделен на две части взлетной полосой. Северную контролировали коалиционные силы, другую часть талибы.

“Кстати, россияне заявляют, что они вывезли из Кабула 500 человек, в том числе украинцев. Их самолеты мы видели – они стояли как раз на стороне талибов, а вот погрузку не зафиксировали. Предполагаю, что ее либо не было, либо речь о небольшом количестве людей”, – говорит украинец.

По словам Олега, их основной задачей была эвакуация людей согласно спискам, которые передало Министерство иностранных дел. В приоритете были граждане Украины и члены их семей. Дальше – те, у кого есть разрешение на постоянное или временное проживание в Украине и члены их семей.

Военные в социальных сетях создавали координационные группы и говорили людям, в какие точки они должны добраться для эвакуации. Граждане должны были добраться до ворот в аэропорту, однако часто это было невозможно сделать – люди попадали в пробку или упирались в толпу и не могли заехать. В таких случаях военные проводили пешие операции – выходили за пределы аэропорта и сопровождали граждан пешком. Потом решили, что лучше собирать людей в автобусы и пытаться завозить через ворота, которые контролировали американцы.

“Нужно понимать, что в Кабуле – анархия и хаос. Законы не работают. Если гражданин Афганистана убьет своего соотечественника, никто не заметит и не понесет ответственность. Если ты вышел в город без оружия, есть вероятность, что назад в аэропорт уже не вернешься”, – говорит Олег.

Украинские военные помогли в эвакуации 12 украинцев, которые по контракту подрядчика ООН находились на одной из военных баз Кабула и не могли оттуда выйти.

“Они рассказывали, что не могут выйти с базы, которую охраняли, потому что вокруг просто зомбиленд: с тебя сразу все начинают срывать, отбирают сумки. Во время каждого своего выхода мы всем своим видом показывали, что должны вывести людей и сделаем это любой ценой”, – добавил спецназовец.

Каждый день украинские военные делали по три–четыре вылазки в город, чтоб собрать людей. Их выводили группами от 15 человек, но иногда вылазки были безрезультатными. Люди не могли себя обозначить, а оставаться в городе долго было опасно, нужно было возвращаться в аэропорт.

Также Олег рассказал о миссии по эвакуации 12 канадских переводчиков. По его словам, на момент, когда военные их выводили канадского контингента в аэропорту уже не было.

“У нас были списки, были контактные лица, с которыми надо было связаться. Это была одна из нескольких задач, мы работали как конвейер – забираем тех, потом тех, а потом еще этих. Мы все равно выходили в места, где были автобусы с этими гражданами, поэтому у нас была возможность их привести. Мы находились по периметру автобусов и смотрели, нет ли несанкционированного доступа в автобус, никто ли не пытается туда залезть, бросить в них что-то”, – говорит он.

Всего украинские военные эвакуировали около 700 человек, среди них были украинцы, канадцы, граждане других стран, в том числе журналисты, переводчики, сотрудники неправительственных организаций.

Контекст:

О проведении спецоперации украинскими военными 29 августа написало канадское издание The Globe and Mail. СМИ сообщало, что операция была проведена утром 27 августа, через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана, и через несколько часов после террористического акта возле аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Операция координировалась Офисом президента Украины.

Украинские военные вышли в Кабул пешком, чтобы сопроводить два микроавтобуса с переводчиками и их семьями на аэродром. В аэропорту 19 афганцев посадили в военный грузовой самолет и вывезли в Исламабад. Эвакуированные заявляли, что ошеломлены тем, что украинцы пошли на риск ради их спасения.

2 сентября ГУР Минобороны опубликовало видео этой спецоперации. На нем видно, как украинский спецназ сопровождает автомобили с людьми в аэропорт Кабула.

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