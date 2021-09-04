Nissan опубликовала тизер нового электрофургона

Японская компания Nissan опубликовала тизер, посвященный новому электрическому фургону.

Данный экземпляр имеет внешний вид, схожий с электрокаром, однако финальное исполнение транспортного средства может серьезно отличаться от прототипа. Уже к следующему году планируется начать поставки на европейской рынок нового коммерческого автомобиля. На тизере можно увидеть лишь силуэт, обозначенный светящимися линиями.

В настоящее время на рынке Европы предложен единственный электрический фургон Nissan e-NV200, премьера которого прошла в 2014 году. Вместе с тем производитель тщательно скрывает любые подробности и детали о новой модели. В компании умышленно не называют никаких характеристик до презентации.