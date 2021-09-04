 

Nissan опубликовала тизер нового электрофургона

04.09.2021, 7:54, Новости дня
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 Японская компания Nissan опубликовала тизер, посвященный новому электрическому фургону.

Данный экземпляр имеет внешний вид, схожий с электрокаром, однако финальное исполнение транспортного средства может серьезно отличаться от прототипа. Уже к следующему году планируется начать поставки на европейской рынок нового коммерческого автомобиля. На тизере можно увидеть лишь силуэт, обозначенный светящимися линиями.

В настоящее время на рынке Европы предложен единственный электрический фургон Nissan e-NV200, премьера которого прошла в 2014 году. Вместе с тем производитель тщательно скрывает любые подробности и детали о новой модели. В компании умышленно не называют никаких характеристик до презентации.



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