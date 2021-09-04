 

Dacia представил новый семиместный универсал Jogger

04.09.2021, 7:54, Новости дня
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Состоялась премьера нового комфортного универсала Dacia Jogger.

Данный автомобиль оснащается семиместным салоном, который отличается повышенной комфортностью. По внешнему виду автомобиль имеет некоторые сходства с последней генерацией седана Logan. Вместе с тем новый универсал получил увеличенный клиренс, позволяющий преодолевать сложные участки пути.  В салоне также не обошлось без дублирования интерьера седана. Автомобиль получил мультимедийную систему с восьмидюймовым экраном.

Под капотом автомобиля установлен 1-литровый бензиновый двигатель на 110 л.с. мощности. Во всех комплектациях применили шестиступенчатую механическую коробку передач. Данные о стоимости универсала пока отсутствуют.



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