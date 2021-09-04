 

Княгиню Монако Шарлен экстренно госпитализировали в ЮАР

04.09.2021, 7:23, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКнягиня Монако Шарлен была экстренно госпитализирована в больницу южноафриканского города Дурбан, сейчас она находится под присмотром врачей в стабильном состоянии, сообщила местная газета The Sunday Times со ссылкой на Фонд княгини Монако Шарлен.

«Княгиня была доставлена в больницу на машине скорой помощи поздним вечером в среду после того, как потеряла сознание из-за осложнений, вызванных тяжелой инфекцией уха, носа и горла, которая была диагностирована в мае», – говорится в заявлении фонда, передает ТАСС.

В нем подчеркивается, что Шарлен находится под присмотром врачей, а ее состояние стабильно.

В середине августа Шарлен перенесла в одной из больниц Дурбана многочасовую операцию из-за инфекции уха, носа и горла. Местные СМИ передавали, что княгиня должна была пройти в ближайшие дни еще одну послеоперационную процедуру, однако неожиданно для всех 1 сентября упала в обморок и была вновь помещена в больницу. По некоторым данным, инфекция могла быть занесена в начале года, когда Шарлен перенесла в Европе операцию в связи с зубными имплантами.

Князь Монако Альбер II с детьми уже дважды минувшим летом посещал супругу в ЮАР. В последний раз они прилетали после проведенной в августе операции. У пары, которая сочеталась браком в 2011 году, двое детей.

Шарлен, родившаяся на территории современной Зимбабве, находится в ЮАР с мая. Она прибыла для участия в благотворительных акциях организации по защите носорогов.

Княгиня Монако – урожденная Шарлин Линетт Уиттсток, супруга Альбера II, князя Монако. Профессиональная пловчиха, выступала на Олимпийских играх и других соревнованиях за ЮАР.



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