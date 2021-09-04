В работе Netflix произошел глобальный сбой

Неполадки в работе сервиса потокового видео американской компании Netflix зафиксированы в США, Канаде и ряде других стран, сообщил на своем сайте сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число жалоб зафиксировано в США, Канаде, Австралии и Японии. По данным сервиса, 40% пользователей, обративших внимание на неполадки, сообщили о проблемах в работе сайта, 33% испытывает сложности с просмотром видео, а 27% отметили сбои в работе приложения, передает ТАСС.

Во вторник в работе соцсети Instagram произошел глобальный сбой. В минувшее воскресенье пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте». Днем ранее сбои в работе сервиса потокового видео Netflix были выявлены в США, Канаде и Германии.

Кроме того, 24 августа пользователи в США столкнулись с проблемами в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon. В тот же день пользователи в США пожаловались на сбой в работе соцсети Instagram. Еще один глобальный сбой в работе Instagram случился 3 августа.