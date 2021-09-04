Сборная РФ выиграла бронзу паралимпийского турнира по бочча

Сборная РФ по бочча обыграла команду Португалии и выиграла бронзовую медаль Паралимпийских игр. Россиянин Сергей Малышев завоевал «бронзу» Паралимпиады в смешанных соревнованиях по пулевой стрельбе с дистанции 50 метров.

Матч закончился со счетом 5:1 в пользу российских спортсменов. Атлеты выступают в категории BC4, игроки этого класса имеют тяжелую форму нарушения двигательных функций всех четырех конечностей, контроль туловища также затруднен. Финальная игра пройдет позже в субботу, в матче за золотые медали Паралимпиады сыграют сборные Словакии и Гонконга, передает ТАСС.

Соревнования по бочча проводятся в индивидуальном, парном и командном зачетах. Матч длится четыре энда в индивидуальном и парном зачетах и шесть эндов в командном. В игре используется два мяча: белый мяч-мишень и красный или синий мяч (Джек). Энд начинается со вбрасывания Джека, затем спортсмены, пары или команды выбрасывают по шесть мячей, победителем считается тот, чей мяч будет ближе всех к Джеку. Сторона, чей мяч находится ближе к Джеку, получает одно очко за каждый мяч, который ближе к Джеку, чем мяч соперника, в случае, если по истечению всех эндов счет остается равным, то проводится тай-брейк.

Кроме того, в субботу житель России Сергей Малышев завоевал бронзовую медаль Паралимпиады в смешанных соревнованиях по пулевой стрельбе с дистанции 50 метров, набрал в финале 196,8 балла. Первое место занял представитель Индии Маниш Нарвал (218,2), вторым стал его соотечественник Синграй (216,7). Спортсмены соревновались в категории SH1, к ней относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Малышеву 45 лет, он является заслуженным мастером спорта России. Россиянин дважды становился серебряным призером Паралимпиады (2008, 2012), выигрывал чемпионат мира в 2014 году.

Сборная РФ занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады, российские спортсмены завоевали 35 золотых, 30 серебряных и 47 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Китая (87-52-48), вторыми идут британцы (40-36-41), тройку лидеров замыкают американцы (35-35-27). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Накануне сборная РФ установила рекорд по числу медалей на Паралимпийских играх.