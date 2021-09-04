 

Мнение: О личной драме Владимира Путина

04.09.2021, 7:10, Разное
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Тут и двух мнений быть не может, только одно. Карма настигла…

Нет, в глубине души все мы понимаем: судьбу не обманешь, Бог не фрайер, бумеранг возвращается и карма прилетает. Законы Вселенной, типа.

Но вот чтобы так быстро…

Ещё толком не успели просохнуть чернила на указе вождя о дополнительных выплатах в преддверии выборов – пенсионерам по 10 тыс. руб., силовикам в 1,5 раза больше, – как поступил ответ от Мироздания. И оно оказалось беспощадно к тому, кто 20 лет ловко обходил его законы.

Российский лидер Владимир #Путин снискал себе репутацию тефлонового президента ещё в бытность свою на первом сроке на галерах. Когда его неловкая фраза про погибшую подлодку «Курск» – Она утонула © – лишь добавила популярности среди электората. Затем было много всяких и разных непопулярных решений главы государства, за которые народ возглавлял ответственность то на бояр, то на пятую колонну, но никогда – лично на Владимира Путина. Словно бы и не он отбирал тех самых неумных министров, губернаторов, «приближённых».

И, кажется, несменяемый президент сам уверовал в собственную непогрешимость.

Как оказалось, зря.

Примерно с пенсионной реформы 2018 года, выразившейся в ограблении нескольких миллионов россиян, последние вдруг осознали, кто в ответе за всё. Что выразилось в самом затяжном снижении рейтинга доверия за всю историю пребывания Владимира Путина у кормила власти.

Но ведь вера в собственную непогрешимость у Нацлидера™ никуда не делась!

Он по-прежнему принимает решения, исходя из неё. Но результаты – всё плачевнее. Вот ровно те самые выплаты, о которых говорилось чуть выше, к чему привели?

Правильно, к росту инфляционных ожиданий населения и дополнительному разгону инфляции. Что в итоге мы видим в объективной картине? Рост инфляции в России, зарегистрированный на этой неделе, показывает значительное влияние школьных выплат на ценовую динамику – около +0.2% пп. Предстоящие выплаты к выборам окажут на неё ещё большее влияние. Это сдвигает реалистичный #прогноз по инфляции ещё выше текущей планки ЦБ и увеличивает вероятность более агрессивного подъёма ставок, чем это могло бы быть при отсутствии таких выплат. Со всеми вытекающими в виде снижения экономической активности, доходов населения и уровня жизни большинства.

Тут сразу вспоминается уже расхожая поговорка про «что ни делает… один фольклорный персонаж, всё он делает не так». Самое оно к текущей экономической ситуации.

Говорят, когда Бог решает наказать, Он лишает разума. Это ли не персональная, личная, стопроцентная драма для имярека?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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