Акция «Герои последнего боя» прошла в регионах России

При поддержке «Единой России» в 10 субъектах открыли мемориальные доски и состоялись акции в память о соотечественниках, совершивших героические подвиги в ходе последних боев Второй мировой войны.

Первыми память героев почтили в музейном комплексе «Дуннинская крепость». Их инициаторами выступили министры иностранных дел РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И. Участники церемонии возложили венки и цветы к памятнику воинам Красной Армии у музея «Дуннинская крепость» в г. Дуннин в Китае. А в Харбине Генконсульство РФ организовало выставку снимков советских военных фотографов, сделанных в северо-восточном Китае в августе-сентябре 1945 года.

«Народы Советского Союза и Китая поддерживали друг друга в суровых военных условиях, сражались плечом к плечу против фашизма и милитаризма во имя защиты мира и прогресса, отстаивая человеческое достоинство и свободу. РФ и Китай решительно осуждают попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, пересмотреть ее итоги, героизировать нацистов, милитаристов и их пособников, очернить победителей», – приводятся слова главы МИД РФ на сайте партии.

В Приморском крае в селе Новогеоргиевка Октябрьского района при поддержке местного отделения «Единой России» была установлена мемориальная доска командующему 106-го Полтавского укрепрайона, генерал-майору Степану Жестакову. Он был командиром в последнем бою Второй мировой войны против японского гарнизона Дуннинской подземной крепости. Его память почтили и в Курской области (мемориальная доска в память о военачальнике установлена в Липовском ДК в Черемисиновском районе).

Подвиги Степана Жестакова увековечили на мемориальной доске в Самаре, где он служил после войны. Также в городе установлена памятная табличка в честь еще одного героя боевых действий под Дуннином, генерал-майора Ивана Матюхина.

По словам замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн, в боях за Дуннинскую крепость и в последнем сражении Второй мировой войны погибли более полутора тысяч советских солдат.

«Сегодня мы чтим их память, сегодня мы вспоминаем героев последнего боя, павших уже после того, как была подписана капитуляция Японии. Символично, что и жили они в одном доме. Мы хотим, чтобы люди – жители и гости нашего города и нашего региона никогда не забывали о том, какие замечательные люди, какие имена навечно вписано в историю края и нашей большой необъятной страны», – подчеркнул парламентарий.

В Москве 3 сентября в акции «Герои последнего боя» приняли участие депутаты от «Единой России», представители федеральных и региональных властей, молодогвардейцы, активисты общественных организаций и волонтеры, жители города. В их числе – член ОНФ Светлана Разворотнева, замминистра обороны Андрей Картаполов, депутат Мосгордумы, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» Евгений Герасимов, народный артист России, советский актер, автор песни «Последний бой» Михаил Ножкин. С торжественной речью выступил чрезвычайный и полномочный посол КНР Чжан Ханьхуэй.

Памятные церемонии прошли параллельно в нескольких местах. На Новодевичьем кладбище цветы возложили к захоронениям Героя Советского Союза, командарма Ивана Чистякова, генерал-лейтенанта, начальника штаба 1-го Дальневосточного фронта Алексея Крутикова и Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Басана Городовикова.

Как отметила член президиума Генсовета «Единой России» Ольга Амельченкова, на фоне непрекращающихся попыток переписать итоги войны вопрос сохранения исторической памяти о ней становится еще более важным. По ее словам, очень важно передавать память будущим поколениям, чтобы не было войны.

Одновременно у Кремлевской стены почтили память Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Константина Мерецкова, на Даниловском кладбище – генерал-лейтенанта Павла Лагутина.

В Сквере Победы Магадана представители органов власти, силовых и правоохранительных структур, общественных организаций приняли участие в минуте молчания и возложении цветов к монументам «Узел памяти» и «Магаданцам – Героям Советского Союза». В память о павших защитниках Отечества прошел митинг, а пришедшие на него горожане зажгли свечи.

В Тамбовской области в День окончания Второй мировой войны почтили память Георгия Попова. Он погиб 9 августа 1945 года в Маньчжурии, повторив подвиг Александра Матросова – закрыл собой амбразуру ДОТа, за что был награжден золотой звездой Героя Советского Союза посмертно. На его малой родине, в Бондарском районе, прошли митинги, посвященные подвигу земляка: школьники, местные жители и волонтеры возложили цветы к мемориальному знаку, организовали уроки мужества.