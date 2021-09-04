 

Украине предсказали поражение после шести часов войны с Россией

04.09.2021, 6:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЧитатели болгарского издания «Факти» высказали мнение, что в случае начала войны с Россией Украина потерпит поражение за 6–12 часов.

Так читатели отреагировали на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что планы оказания военной помощи США Киеву потенциально могут быть причиной непредсказуемых действий Украины в плане попыток силового урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Ранее на встрече в Вашингтоне президент США Джо Байден заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты «твердо поддерживают территориальную целостность Украины» и предлагают новую финансовую помощь в размере 60 млн долларов, передает РИА «Новости».

«На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов с начала [гипотетического] вторжения. Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале», – выразил уверенность Честен ционист.

«Видимо, они [в Киеве] считают, что с танком или половиной самолета Украина станет великой военной силой и одолеет Россию», – поддержал предыдущего комментатора Антитрол.

«Украина – не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство», – отметил mi6osp.

Накануне президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная.

Напомним, 23 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что на Украине проживают многие миллионы русских, а русским языком владеют и пользуются подавляющее большинство жителей страны. «Продолжим добиваться от Киева выполнения его обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права национальных меньшинств», – подчеркнул Лавров.

Напомним также, 30 июня президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.

Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».

Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом».



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