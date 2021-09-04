Яценюк обвинил Россию в превращении ГТС Украины в металлолом

Россия намерена превратить газотранспортную систему Украины в металлолом и уже наполовину сделала это, выразил мнение бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк в эфире YouTube-канала «Шустер онлайн».

«Они (Россия) уже половину этого сделали», – приводит слова Яценюка РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что официальному Киеву нужно настаивать на подписании не двух-, а трехстороннего договора касательно транзита российского газа. Третьей стороной, по мнению Яценюка, должна выступить Европа.

«А когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если РФ нарушит контракт», – отметил свою позицию Яценюк.

Накануне глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – контракты с европейскими компаниями.. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил об абсурдной позиции Украины по транзиту газа в Европу.